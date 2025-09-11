РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11740 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Черниговщины Атака БпЛА по Чернигову
518 0

Рашисты ударили "шахедом" по предприятию в Чернигове: возник пожар

РФ атаковала Чернигов Шахедом. Что известно о последствиях?

Российские оккупационные войска атаковали предприятие в Чернигове, в результате чего возник пожар.

Об этом сообщил глава ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

"Шахед попал по одному из предприятий города. На территории возник пожар", - говорится в сообщении.

Предварительно, обошлось без жертв.

Читайте: Россия обстреляла Чернигов: повреждено учебное заведение. ФОТО

Автор: 

обстрел (29486) Чернигов (910) Черниговская область (1250) Черниговский район (63)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 