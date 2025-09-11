Рашисты ударили "шахедом" по предприятию в Чернигове: возник пожар
Российские оккупационные войска атаковали предприятие в Чернигове, в результате чего возник пожар.
Об этом сообщил глава ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.
"Шахед попал по одному из предприятий города. На территории возник пожар", - говорится в сообщении.
Предварительно, обошлось без жертв.
