Россия обстреляла Чернигов: повреждено учебное заведение. ФОТО
Российские войска за минувшие сутки обстреляли Чернигов, в результате чего повреждено одно из учебных заведений города.
Об этом сообщил начальник Черниговской ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, всего зафиксирован 41 обстрел области и 112 взрывов.
Под атаками находились 27 населенных пунктов в четырех районах области. Большинство ударов осуществлено с использованием FPV-дронов и сбросов с беспилотников.
Падение обломков зафиксировано в Черниговском, Новгород-Сиверском, Нежинском и Корюковском районах. В Нежине поврежден жилой дом. Также снова пострадало здание городского совета в Семеновке.
