66 "шахедов" выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 62 цели. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 11 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 66 БпЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ. Более 50 из них - "шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 62 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 4 ударных БпЛА в трех местах.

