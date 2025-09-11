РУС
66 "шахедов" выпустила РФ по Украине: ПВО обезвредила 62 цели. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 11 сентября 2025 года. Сколько целей сбито?

В ночь на 11 сентября российские оккупанты выпустили по Украине 66 БпЛА различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ. Более 50 из них - "шахеды".

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 62 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны", - говорится в сообщении.

Зафиксировано попадание 4 ударных БпЛА в трех местах.

Россияне нанесли удар по учебному заведению в Сумах. ФОТОрепортаж

обстрел (29486) ПВО (3097) Воздушные силы (2666) Шахед (1479)
Треба провести курси для військ НАТИ, бо там відсоток збиття значно менший і катастрофічно дорожчий. Вони збили 3 дрончики з 19 ціною 20 тис. $ ракетами ціною 450 тис. $ кожна.
11.09.2025 09:16 Ответить
Воно так, тільки там стільки агентів рф, що все зільют ворогу...
11.09.2025 10:00 Ответить
 
 