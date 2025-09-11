66 "шахедів" випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 62 цілі. ІНФОГРАФІКА
У ніч на 11 вересня російські окупанти випустили по Україні 66 БпЛА різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Понад 50 із них - "шахеди".
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.
Якщо над Києвом не завжди можуть збити навіть перший шахед (починається з "дрон на чернігівщині", потім "над Броварами", потім "лівий берег", потім "центр", ..., а в кінці "вилетів за межі міста") , то красива статистика збиттів перетворюється на фарс.
Якщо поляки осилили 4 дрони з 19, із ********* літаками і ракетами, то значить не такі вже й прості ті шахеди.