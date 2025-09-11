66 "шахедів" випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 62 цілі. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 11 вересня російські окупанти випустили по Україні 66 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Понад 50 із них - "шахеди".

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.

