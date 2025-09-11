УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12179 відвідувачів онлайн
Новини Результат роботи ППО
559 4

66 "шахедів" випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 62 цілі. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 11 вересня 2025 року. Скільки цілей збито?

У ніч на 11 вересня російські окупанти випустили по Україні 66 БпЛА різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ - РФ. Понад 50 із них - "шахеди".

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 62 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 4 ударних БпЛА на 3 локаціях.

Також читайте: Росіяни вдарили по навчальному закладу в Сумах. ФОТОрепортаж

Атака шахедів 11 вересня 2025 року. Скільки цілей збито?

Автор: 

обстріл (30823) ППО (3542) Повітряні сили (3007) Шахед (1484)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треба провести курси для військ НАТИ, бо там відсоток збиття значно менший і катастрофічно дорожчий. Вони збили 3 дрончики з 19 ціною 20 тис. $ ракетами ціною 450 тис. $ кожна.
показати весь коментар
11.09.2025 09:16 Відповісти
Воно так, тільки там стільки агентів рф, що все зільют ворогу...
показати весь коментар
11.09.2025 10:00 Відповісти
Ви реально вірите у 94% збиттів шахедів над Україною?

Якщо над Києвом не завжди можуть збити навіть перший шахед (починається з "дрон на чернігівщині", потім "над Броварами", потім "лівий берег", потім "центр", ..., а в кінці "вилетів за межі міста") , то красива статистика збиттів перетворюється на фарс.

Якщо поляки осилили 4 дрони з 19, із ********* літаками і ракетами, то значить не такі вже й прості ті шахеди.
показати весь коментар
11.09.2025 11:15 Відповісти
 
 