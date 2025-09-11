Росіяни вдарили по навчальному закладу в Сумах. ФОТОрепортаж
Російські війська атакували освітню інфраструктуру в Сумах.
Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Вночі було пошкоджено будівлі навчального закладу та транспорт установи.
Також, попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджено вікна.
До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.
За даними ДСНС, близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів Сум.
"Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Місце влучання обстежено. Ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна в поряд розташованих багатоквартирних житлових будинках", - додали там.
