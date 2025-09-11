УКР
Росіяни вдарили по навчальному закладу в Сумах. ФОТОрепортаж

Російські війська атакували освітню інфраструктуру в Сумах.

Про це повідомив глава ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Вночі було пошкоджено будівлі навчального закладу та транспорт установи.

Фото: Сумська ОВА

Також, попередньо, у трьох багатоповерхових житлових будинках пошкоджено вікна.

До ліквідації наслідків залучені всі необхідні служби.

За даними ДСНС, близько першої ночі ворожі БпЛА вдарили по території одного з навчальних закладів Сум.

"Значних пошкоджень та часткових руйнувань зазнали будівлі закладу, в одній із яких виникла пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки горіння. Місце влучання обстежено. Ударною хвилею пошкоджено транспортні засоби, вибито вікна в поряд розташованих багатоквартирних житлових будинках", - додали там.

Ворог атакував ударними БпЛА цивільну інфраструктуру в Сумах

