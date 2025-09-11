Россияне нанесли удар по учебному заведению в Сумах. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали образовательную инфраструктуру в Сумах.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Ночью были повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения.

Фото: Сумская ОГА

Также, предварительно, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна.

К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

По данным ГСЧС, около часа ночи вражеские БпЛА ударили по территории одного из учебных заведений Сум.

"Значительные повреждения и частичные разрушения получили здания заведения, в одном из которых возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - добавили там.

