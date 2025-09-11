Россияне нанесли удар по учебному заведению в Сумах. ФОТОрепортаж
Российские войска атаковали образовательную инфраструктуру в Сумах.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
Ночью были повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения.
Также, предварительно, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна.
К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.
По данным ГСЧС, около часа ночи вражеские БпЛА ударили по территории одного из учебных заведений Сум.
"Значительные повреждения и частичные разрушения получили здания заведения, в одном из которых возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - добавили там.
