1 803 4

Россияне нанесли удар по учебному заведению в Сумах. ФОТОрепортаж

Российские войска атаковали образовательную инфраструктуру в Сумах.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

Ночью были повреждены здания учебного заведения и транспорт учреждения.

Удар РФ по Сумской области в ночь на 11 сентября 2025 года. Что известно?
Фото: Сумская ОГА

Также, предварительно, в трех многоэтажных жилых домах повреждены окна.

К ликвидации последствий привлечены все необходимые службы.

По данным ГСЧС, около часа ночи вражеские БпЛА ударили по территории одного из учебных заведений Сум.

"Значительные повреждения и частичные разрушения получили здания заведения, в одном из которых возник пожар. Спасатели оперативно ликвидировали все очаги горения. Место попадания обследовано. Ударной волной повреждены транспортные средства, выбиты окна в рядом расположенных многоквартирных жилых домах", - добавили там.

Удар РФ по Сумщині в ніч на 11 вересня 2025 року. Що відомо?
обстрел (29486) Сумская область (3656)
Та там дивізія СС "Галичина-2" у повному складі була розквартирована. Просто так би бити не стали...
показать весь комментарий
11.09.2025 09:02 Ответить
 
 