Враг атаковал ударными БПЛА гражданскую инфраструктуру в Сумах

В ночь на 11 сентября враг атаковал ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Основной удар пришелся не на жилой сектор. Предварительно без пострадавших. На месте попадания - пожар. Есть разрушения и повреждения. Последствия атаки выясняются", - написал он.

