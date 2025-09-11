Враг атаковал ударными БПЛА гражданскую инфраструктуру в Сумах
В ночь на 11 сентября враг атаковал ударными БпЛА гражданскую инфраструктуру в Заречном районе Сум.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Основной удар пришелся не на жилой сектор. Предварительно без пострадавших. На месте попадания - пожар. Есть разрушения и повреждения. Последствия атаки выясняются", - написал он.
По друге, Гриша, - ваш обранець Zе, за якого ви особисто рвали собі сраку на британський прапор в 2019 році, на тому тиждні сказав, точнійш знов сбрехав - відповідь буде симетрична ни хто не буде сидіти у темряві без електроенергі. То де ця відповідь, Гриша?
По трете, Гриша, ти кажеш шо ти терпіти не можеш будь яку владу а терпіш, то виходить шо ти або сбрехав або ти Гриша -брухло і терпіла. Ти, Гриша, якось зясуй для себе хто ти.
Четверте Гриша - ні, Гриша, мені не плотють, я це роблю безкоштовно виключно з любові до містецтва.
П'яте, Гриша - хто ти такий шоб перед тобою, брехло-терпіла, я звітував шо я зробив?
Грудями встав на захист свого обранця Zе.