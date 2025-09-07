РУС
Враг нанес удар дроном по центру Сум: ранена женщина, повреждено здание ОГА. ФОТО

Почти час назад вражеский ударный дрон снова атаковал центр Сум - площадь Независимости.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Ее доставили в больницу. Медики обследуют пострадавшую.

Повреждено здание Сумской ОГА.

Сумская ОГА после обстрела
Фото: Сумская ОГА / Фейсбук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне за сутки обстреляли 49 населенных пунктов Сумщины: атакованы объекты критической и промышленной инфраструктуры, есть раненые. ФОТОрепортаж

"На месте работают все необходимые службы, выясняются последствия атаки. Угроза повторных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - подчеркивает глава области.

от, знову!
не знаю!
сирський таку афігітельну операцію в курську провів!
сам лічно, все тайно спланував!
сам всіх, по ночах вмовляв, що б байден не бачив.
то, до чого тут оце іпсо про підарів на сумщині, харківщині, січеславщині?
07.09.2025 14:38 Ответить
Чекаємо на фотки Свириденко, з будівлі Сумської ОДА…
07.09.2025 16:03 Ответить
Де наші удари прямо по кацапах? Навіщо ці безтолкові і безрезультати бахи по нефтянці, якої у них сільки, що палива аж ніяк не стає і не ставатиме менше. Де удари симетричні прямо по будинках?
07.09.2025 16:29 Ответить
 
 