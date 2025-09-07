Враг нанес удар дроном по центру Сум: ранена женщина, повреждено здание ОГА. ФОТО
Почти час назад вражеский ударный дрон снова атаковал центр Сум - площадь Независимости.
Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Ее доставили в больницу. Медики обследуют пострадавшую.
Повреждено здание Сумской ОГА.
"На месте работают все необходимые службы, выясняются последствия атаки. Угроза повторных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - подчеркивает глава области.
не знаю!
сирський таку афігітельну операцію в курську провів!
сам лічно, все тайно спланував!
сам всіх, по ночах вмовляв, що б байден не бачив.
то, до чого тут оце іпсо про підарів на сумщині, харківщині, січеславщині?