Враг нанес удар дроном по центру Сум: ранена женщина, повреждено здание ОГА. ФОТО

Почти час назад вражеский ударный дрон снова атаковал центр Сум - площадь Независимости.

Об этом сообщил в телеграм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, ранения получила 60-летняя женщина, которая была неподалеку от места попадания. Ее доставили в больницу. Медики обследуют пострадавшую.

Повреждено здание Сумской ОГА.

Фото: Сумская ОГА / Фейсбук

"На месте работают все необходимые службы, выясняются последствия атаки. Угроза повторных ударов сохраняется. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!", - подчеркивает глава области.