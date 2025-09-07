УКР
Ворог ударив дроном по центру Сум: четверо поранених, пошкоджено будівлю ОВА (оновлено). ФОТО

Майже годину тому ворожий ударний дрон знову атакував центр Сум - площу Незалежності.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу.

Пошкоджена будівля Сумської ОДА.

Сумська ОВА після обстрілу
Фото: Сумська ОВА / Фейсбук

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни за добу обстріляли 49 населених пунктів Сумщини: атаковано об’єкти критичної та промислової інфраструктури, є поранені. ФОТОрепортаж

"На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки. Загроза повторних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - наголошує очільник області.

Оновлено

"До чотирьох зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на центр Сум близько 13:30", - написав Григоров.

Автор: 

от, знову!
не знаю!
сирський таку афігітельну операцію в курську провів!
сам лічно, все тайно спланував!
сам всіх, по ночах вмовляв, що б байден не бачив.
то, до чого тут оце іпсо про підарів на сумщині, харківщині, січеславщині?
показати весь коментар
07.09.2025 14:38 Відповісти
Чекаємо на фотки Свириденко, з будівлі Сумської ОДА…
показати весь коментар
07.09.2025 16:03 Відповісти
 
 