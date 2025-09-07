Ворог ударив дроном по центру Сум: четверо поранених, пошкоджено будівлю ОВА (оновлено). ФОТО
Майже годину тому ворожий ударний дрон знову атакував центр Сум - площу Незалежності.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, поранення отримала 60-річна жінка, яка була неподалік від місця влучання. Її доставили до лікарні. Медики обстежують постраждалу.
Пошкоджена будівля Сумської ОДА.
"На місці працюють усі необхідні служби, з’ясовуються наслідки атаки. Загроза повторних ударів зберігається. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - наголошує очільник області.
Оновлено
"До чотирьох зросла кількість постраждалих унаслідок ворожої атаки на центр Сум близько 13:30", - написав Григоров.
не знаю!
сирський таку афігітельну операцію в курську провів!
сам лічно, все тайно спланував!
сам всіх, по ночах вмовляв, що б байден не бачив.
то, до чого тут оце іпсо про підарів на сумщині, харківщині, січеславщині?