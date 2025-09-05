Росіяни за добу обстріляли 49 населених пунктів Сумщини: атаковано об’єкти критичної та промислової інфраструктури, є поранені. ФОТОрепортаж
Минулої доби, 4 вересня Росія завдала серію ударів по об’єктах критичної та промислової інфраструктури в Сумській області, унаслідок чого є поранені, руйнування, виникла масштабна пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС України та дані Сумської ОВА.
Так, у ДСНС розповіли, що ворог неодноразово завдавав повторних ударів по ділянці, де рятувальники гасили пожежу.
Надзвичайники не постраждали, вони перебували у більш безпечних місцях. Усі осередки горіння ліквідовані.
Крім того вночі 5 вересня російські БпЛА атакували Сумську громаду. Загорілися нежитлові будівлі. Співробітники ДСНС обстежили місця влучань і запобігли подальшому поширенню вогню.
Про безпекову ситуацію в області станом на ранок 5 вересня розповіли також у Сумській ОВА.
Як зазначається, внаслідок російських обстрілів території області є поранені серед мирних жителів.
- У Сумській громаді: внаслідок удару БпЛА по об’єкту цивільної інфраструктури постраждали 2 чоловіків 1963 р.н. та 1966.р.н.
- У цій же громаді під час збиття одного з дронів уламками поранено 56-річного чоловіка.
- Також постраждала дівчина 2005 р.н. внаслідок падіння уламків БпЛА.
Крім того, до лікувальних закладів області також звернулися 65-річна жінка та 58-річний чоловік, котрі постраждали від ворожих атак напередодні.
Протягом доби російські війська здійснили 122 обстріли по 49 населених пунктах у 14 територіальних громадах області.
Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
Ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, удари з РСЗВ, БпЛА, скидання ВОГ з БпЛА:
- майже 20 ударів КАБів;
- майже 20 ударів РСЗВ;
- майже 20 ударів БпЛА;
- понад 10 скидання ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари FPV-дронами по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Сумській громаді пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, нежитлові приміщення;
- у Середино-Будській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Свеській громаді пошкоджено нежитлові приміщення, 5 одиниць вантажної техніки.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 7 людей.
За добу повітряна тривога в області тривала 21 годин 17 хвилин.
