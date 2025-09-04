УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9779 відвідувачів онлайн
Новини Удари по енергетиці
810 7

Суми та район залишилися без світла внаслідок удару РФ по критичній інфраструктурі

У Сумах немає світла. Росіяни атакували інфраструктуру

Російські окупанти атакували критичну інфраструктуру, внаслідок чого Суми та частина району опинилися без світла.

Про це повідомили в "Сумиобленерго", передає Цензор.НЕТ.

О 12:52 в Сумах пролунали вибухи.

"Унаслідок удару армією рф по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова.

Енергетики працюють над відновленням електропостачання!" - зазначили там.

Читайте: Четверо працівників комунального підприємства поранені внаслідок атаки росіян на Херсон

Автор: 

обстріл (30674) Сумська область (4192) Суми (982) відключення світла (1108) Сумський район (396)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
😮😢
показати весь коментар
04.09.2025 14:20 Відповісти
Коли ж ЗЕленський прийме рішення що за курку- гуску.В момент підготовки до опалювального сезону виродки б'ють по об'єктах інфраструктури Чому нам слабо?Це буде підривати економіку болота і витрати на війну.
показати весь коментар
04.09.2025 14:24 Відповісти
Можливо це відбувається тому що кацапам , окрім того що вони виробляють у себе , без будь яких обмежень , допомагає КНДР , Іран і Китай ? А нам "партнери" дають лише крихти ...
показати весь коментар
04.09.2025 14:41 Відповісти
Ворог свідомо знищує нашу енергетику ,на жаль відповіді немає ,ворог відчуває безкарність , з таким Верховним головнокомандувачем годі чекати на адекватну відповідь.
показати весь коментар
04.09.2025 14:32 Відповісти
Енергооб'єкти цілком законні цілі, як і НПЗ.
показати весь коментар
04.09.2025 14:36 Відповісти
Сумчани, не гайте часу. Нам підари восени і в зимку будуть першими вирубати світло. Тому готуємося, повери, акуми і все таке, щоб більш менш пройти той період.
показати весь коментар
04.09.2025 14:48 Відповісти
Зараз зелень , "Фламінго" у відповідь запустить. Ой ні, вони вже балістику замість "Фламінго" почали робити. Коли зроблять тоді і запустять (мабуть ніколи)
показати весь коментар
04.09.2025 14:57 Відповісти
 
 