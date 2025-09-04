Суми та район залишилися без світла внаслідок удару РФ по критичній інфраструктурі

Російські окупанти атакували критичну інфраструктуру, внаслідок чого Суми та частина району опинилися без світла.

Про це повідомили в "Сумиобленерго", передає Цензор.НЕТ.

О 12:52 в Сумах пролунали вибухи.

"Унаслідок удару армією рф по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова.



Енергетики працюють над відновленням електропостачання!" - зазначили там.

