Суми та район залишилися без світла внаслідок удару РФ по критичній інфраструктурі
Російські окупанти атакували критичну інфраструктуру, внаслідок чого Суми та частина району опинилися без світла.
Про це повідомили в "Сумиобленерго", передає Цензор.НЕТ.
О 12:52 в Сумах пролунали вибухи.
"Унаслідок удару армією рф по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр і частина Сумського району. Перерва в розподілі електроенергії тимчасова.
Енергетики працюють над відновленням електропостачання!" - зазначили там.
