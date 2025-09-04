Четверо працівників комунального підприємства поранені внаслідок атаки росіян на Херсон

Близько 09:00 4 вересня російські військові обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона, унаслідок чого є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожий удар потрапили четверо працівників одного з міських комунальних підприємств – троє жінок, 49, 53 та 46 років, а також 49-річний чоловік.



Вони дістали легкі поранення: вибухові травми та контузії. Постраждалі лікуватимуться амбулаторно.

