Росіяни вбили чоловіка у Молодіжному на Херсонщині, ще дві людини загинули і дві поранені внаслідок ворожих атак на область за добу
Російські військові обірвали життя жителя селища Молодіжне в Херсонській області.
Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Унаслідок чергового російського удару смертельні поранення дістав чоловік 1965 року народження. Мої співчуття рідним та близьким загиблого", – йдеться в повідомленні.
Обстріли Херсонщини за добу
Так, протягом минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Зеленівка, Берислав, Білозерка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Бургунка, Одрадокам'янка, Високе, Ольгівка, Миколаївка, Вірівка, Львове, Нововоронцовка, Осокорівка, Гончарне, Костирка, Антонівка, Кізомис, Садове, Молодіжне, Софіївка, Дніпровське, Велетенське, Ромашкове, Берегове, Дудчани, Зміївка, Микільське, Милове, Новокаїри, Новоолександрівка, Понятівка, Токарівка та місто Херсон.
Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 приватних будинків.Також окупанти понівечили газопровід, господарчу споруду та приватні автомобілі.
Повідомляється, що через російську агресію 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.
