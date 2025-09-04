Россияне убили мужчину в Молодежном на Херсонщине, еще два человека погибли и два получили ранения в результате вражеских атак на область за сутки.

Российские военные оборвали жизнь жителя поселка Молодежное в Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате очередного российского удара смертельные ранения получил мужчина 1965 года рождения. Мои соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

Обстрелы Херсонщины за сутки

Так, за прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Зеленовка, Берислав, Белозерка, Станислав, Широкая Балка, Тягинка, Бургунка, Одрадокаменка, Высокое, Ольговка, Николаевка, Вировка, Львове, Нововоронцовка, Осокоровка, Гончарное, Костырка, Антоновка, Кизомыс, Садовое, Молодежное, Софиевка, Днепровское, Велетенское, Ромашково, Береговое, Дудчаны, Змиевка, Никольское, Меловое, Новокаиры, Новоалександровка, Понятовка, Токаревка и город Херсон.

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилых кварталах населенных пунктов области, в частности повредили 12 частных домов. Также оккупанты побили газопровод, хозяйственную постройку и частные автомобили.

Сообщается, что из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 2 - получили ранения.