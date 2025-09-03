РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10906 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
107 1

Утром россияне убили мужчину на Херсонщине, еще двое погибли в результате вражеских атак за прошедшие сутки

Последствия обстрелов Херсонской области

В результате утреннего обстрела Херсонского района Херсонской области погиб мужчина. Также стало известно о гибели двух мужчин от атак на область 2 сентября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру и председателя ОВА Александра Прокудина.

Так, по данным прокуратуры, 3 сентября около 05:00 военные армии РФ обстреляли из артиллерии поселок Молодежное в Херсонском районе.

В результате этой атаки погиб 60-летний мужчина, который в момент атаки находился в доме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 человек пострадали вследствие российских обстрелов Херсонщины

Как рассказал председатель ОВА, сегодня стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины в результате российской атаки.

Вчера утром оккупанты обстреляли из артиллерии Антоновку, из-за чего смертельные ранения получил местный житель.

Кроме того, российские захватчики оборвали жизнь жителя села Станислав.

В результате вчерашнего вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил 46-летний мужчина.

Также читайте: Артобстрел Зеленовки на Херсонщине: ранена женщина

Автор: 

обстрел (29323) Херсонская область (5173) Херсонский район (557) Станислав (21) Антоновка (91) Молодежное (5)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.09.2025 14:22 Ответить
 
 