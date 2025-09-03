Утром россияне убили мужчину на Херсонщине, еще двое погибли в результате вражеских атак за прошедшие сутки
В результате утреннего обстрела Херсонского района Херсонской области погиб мужчина. Также стало известно о гибели двух мужчин от атак на область 2 сентября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую областную прокуратуру и председателя ОВА Александра Прокудина.
Так, по данным прокуратуры, 3 сентября около 05:00 военные армии РФ обстреляли из артиллерии поселок Молодежное в Херсонском районе.
В результате этой атаки погиб 60-летний мужчина, который в момент атаки находился в доме.
Как рассказал председатель ОВА, сегодня стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины в результате российской атаки.
Вчера утром оккупанты обстреляли из артиллерии Антоновку, из-за чего смертельные ранения получил местный житель.
Кроме того, российские захватчики оборвали жизнь жителя села Станислав.
В результате вчерашнего вражеского обстрела травмы, несовместимые с жизнью, получил 46-летний мужчина.
