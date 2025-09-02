РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10220 посетителей онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
155 0

Артобстрел Зеленовки в Херсонской области: ранена женщина

РФ нанесла удар по Славянску 27 мая 2025 года

Российские военные нанесли артиллерийский удар по поселку Зеленовка на Херсонщине.

Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.

В результате атаки пострадала 38-летняя местная жительница, которая находилась дома. Она получила взрывную травму и перелом кости руки.

Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне обстреляли Корабельный район Херсона: ранен гражданский

Автор: 

обстрел (29311) Херсонская область (5168) Херсонский район (557) Зеленовка (15)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 