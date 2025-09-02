Артобстрел Зеленовки в Херсонской области: ранена женщина
Российские военные нанесли артиллерийский удар по поселку Зеленовка на Херсонщине.
Об этом сообщает Херсонская ОГА, информирует Цензор.НЕТ.
В результате атаки пострадала 38-летняя местная жительница, которая находилась дома. Она получила взрывную травму и перелом кости руки.
Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
