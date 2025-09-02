УКР
Артобстріл Зеленівки на Херсонщині: поранено жінку

Російські військові завдали артилерійського удару по селищу Зеленівка на Херсонщині.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

Внаслідок атаки постраждала 38-річна місцева жителька, яка перебувала вдома. Вона отримала вибухову травму та перелом кістки руки.

Потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

