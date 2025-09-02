Артобстріл Зеленівки на Херсонщині: поранено жінку
Російські військові завдали артилерійського удару по селищу Зеленівка на Херсонщині.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
Внаслідок атаки постраждала 38-річна місцева жителька, яка перебувала вдома. Вона отримала вибухову травму та перелом кістки руки.
Потерпілу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.
