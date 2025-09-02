Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону: поранено цивільного
У Корабельному районі Херсону під час ворожого обстрілу поранено 57-річного чоловіка.
Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
За даними МВА, чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення правої ноги, його доправили до лікарні співробітники поліції.
Окрім того, Херсонська ОВА повідомляє про госпіталізацію двох жінок із селища Білозерка, які потрапили під обстріл 29 серпня. Постраждалі, 61 та 52 років, отримали вибухові травми та контузії і наразі перебувають під наглядом медиків.
