Новини обстріли Херсонщини
162 1

Росіяни обстріляли Корабельний район Херсону: поранено цивільного

На Херсонщині окупанти скинули вибухівку на "швидку"

У Корабельному районі Херсону під час ворожого обстрілу поранено 57-річного чоловіка.

Про це повідомила Херсонська міська військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

За даними МВА, чоловік дістав вибухову травму та осколкове поранення правої ноги, його доправили до лікарні співробітники поліції.

Окрім того, Херсонська ОВА повідомляє про госпіталізацію двох жінок із селища Білозерка, які потрапили під обстріл 29 серпня. Постраждалі, 61 та 52 років, отримали вибухові травми та контузії і наразі перебувають під наглядом медиків.

обстріл (30644) Херсон (3598) Херсонська область (6165) Херсонський район (562)
Зараз на цей теракт ми традиційно відповімо поутжним відосиком. Непокаране зло буде постійно повертатись.
показати весь коментар
02.09.2025 13:46
 
 