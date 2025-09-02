Россияне обстреляли Корабельный район Херсона: ранен гражданский

В Корабельном районе Херсона во время вражеского обстрела ранен 57-летний мужчина.

Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

По данным ГВА, мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение правой ноги, его доставили в больницу сотрудники полиции.

Кроме того, Херсонская ОГА сообщает о госпитализации двух женщин из поселка Белозерка, которые попали под обстрел 29 августа. Пострадавшие, 61 и 52 лет, получили взрывные травмы и контузии и сейчас находятся под наблюдением медиков.

