Россияне обстреляли Корабельный район Херсона: ранен гражданский
В Корабельном районе Херсона во время вражеского обстрела ранен 57-летний мужчина.
Об этом сообщила Херсонская городская военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
По данным ГВА, мужчина получил взрывную травму и осколочное ранение правой ноги, его доставили в больницу сотрудники полиции.
Кроме того, Херсонская ОГА сообщает о госпитализации двух женщин из поселка Белозерка, которые попали под обстрел 29 августа. Пострадавшие, 61 и 52 лет, получили взрывные травмы и контузии и сейчас находятся под наблюдением медиков.
