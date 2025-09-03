Вранці росіяни вбили чоловіка на Херсонщині, ще двоє загинули внаслідок ворожих атак минулої доби
Унаслідок ранкового обстрілу Херсонського району Херсонської області загинув чоловік. Також стало відомо про загибель двох чоловіків від атак на область 2 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та голову ОВА Олександра Прокудіна.
Так, за даними прокуратури, 3 вересня близько 05:00 військові армії РФ обстріляли з артилерії селище Молодіжне у Херсонському районі.
Унаслідок цієї атаки загинув 60-річний чоловік, який у момент атаки перебував у будинку.
Як розповів голова ОВА, сьогодні стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини внаслідок російської атаки.
Учора зранку окупанти обстріляли з артилерії Антонівку, через що смертельні поранення дістав місцевий мешканець.
Крім того, російські загарбники обірвали життя жителя села Станіслав.
Унаслідок учорашнього ворожого обстрілу травми, несумісні з життям, дістав 46-річний чоловік.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль