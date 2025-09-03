УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10935 відвідувачів онлайн
Новини обстріли Херсонщини
191 1

Вранці росіяни вбили чоловіка на Херсонщині, ще двоє загинули внаслідок ворожих атак минулої доби

Наслідки обстрілів Херсонщини

Унаслідок ранкового обстрілу Херсонського району Херсонської області загинув чоловік. Також стало відомо про загибель двох чоловіків від атак на область 2 вересня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську обласну прокуратуру та голову ОВА Олександра Прокудіна.

Так, за даними прокуратури, 3 вересня близько 05:00 військові армії РФ обстріляли з артилерії селище Молодіжне у Херсонському районі.

Унаслідок цієї атаки загинув 60-річний чоловік, який у момент атаки перебував у будинку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини

Як розповів голова ОВА, сьогодні стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини внаслідок російської атаки.

Учора зранку окупанти обстріляли з артилерії Антонівку, через що смертельні поранення дістав місцевий мешканець.

Крім того, російські загарбники обірвали життя жителя села Станіслав.

Унаслідок учорашнього ворожого обстрілу травми, несумісні з життям, дістав 46-річний чоловік.

Також читайте: Артобстріл Зеленівки на Херсонщині: поранено жінку

Автор: 

обстріл (30655) Херсонська область (6169) Херсонський район (566) Станіслав (23) Антонівка (91) Молодіжне (5)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
03.09.2025 14:22 Відповісти
 
 