9 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Херсонщини
2 вересня війська РФ здійснили чергові обстріли території Херсонської області, застосувавши дрони, артилерію та реактивні системи залпового вогню.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської обласної прокуратури.
Станом на 19:00 встановлено, що внаслідок атак постраждало дев’ятеро цивільних осіб, серед них — один медичний працівник.
Зокрема, поранення отримали:
- у м. Херсоні – четверо людей,
- у селищі Білозерка – двоє,
- по одній особі у селищах Зеленівка, Наддніпрянське, Молодіжне.
"Ворожі удари спричинили також пошкодження житлових будинків та інших об’єктів цивільної інфраструктури. Прокурори спільно зі слідчими поліції продовжують фіксувати та розслідувати воєнні злочини, скоєні російськими військовими", - йдеться в повідомленні.
