9 человек пострадали вследствие российских обстрелов Херсонской области

2 сентября войска РФ осуществили очередные обстрелы территории Херсонщины, применив дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По состоянию на 19:00 установлено, что вследствие атак пострадали девять гражданских лиц, среди них - один медицинский работник.

В частности, ранения получили:

в г. Херсоне - четыре человека,

в поселке Белозерка - двое,

по одному человеку в поселках Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное.

"Вражеские удары вызвали также повреждения жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры. Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, совершенные российскими военными", - говорится в сообщении.