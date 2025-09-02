9 человек пострадали вследствие российских обстрелов Херсонской области
2 сентября войска РФ осуществили очередные обстрелы территории Херсонщины, применив дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.
По состоянию на 19:00 установлено, что вследствие атак пострадали девять гражданских лиц, среди них - один медицинский работник.
В частности, ранения получили:
- в г. Херсоне - четыре человека,
- в поселке Белозерка - двое,
- по одному человеку в поселках Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное.
"Вражеские удары вызвали также повреждения жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры. Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, совершенные российскими военными", - говорится в сообщении.
