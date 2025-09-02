РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11721 посетитель онлайн
Новости обстрелы Херсонщины
111 0

9 человек пострадали вследствие российских обстрелов Херсонской области

Вибух

2 сентября войска РФ осуществили очередные обстрелы территории Херсонщины, применив дроны, артиллерию и реактивные системы залпового огня.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной прокуратуры.

По состоянию на 19:00 установлено, что вследствие атак пострадали девять гражданских лиц, среди них - один медицинский работник.

В частности, ранения получили:

  • в г. Херсоне - четыре человека,
  • в поселке Белозерка - двое,
  • по одному человеку в поселках Зеленовка, Надднепрянское, Молодежное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Артобстрел Зеленовки на Херсонщине: ранена женщина

"Вражеские удары вызвали также повреждения жилых домов и других объектов гражданской инфраструктуры. Прокуроры совместно со следователями полиции продолжают фиксировать и расследовать военные преступления, совершенные российскими военными", - говорится в сообщении.

Автор: 

обстрел (29311) Херсонская область (5168) война в Украине (5930)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 