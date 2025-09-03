170 0
Оккупанты нанесли удар по Днепровскому району Херсона: двое раненых
Сегодня, 3 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона, вследствие чего есть раненые.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, россияне ударил по Днепровскому району Херсона около 17:00.
Вследствие атаки пострадали двое мужчин, 67 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и контузии. У первого пострадавшего - ранение туловища.
Врачи оказали мужчинам необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.
