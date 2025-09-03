Оккупанты нанесли удар по Днепровскому району Херсона: двое раненых

Сегодня, 3 сентября, российские войска обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона, вследствие чего есть раненые.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне ударил по Днепровскому району Херсона около 17:00.

Вследствие атаки пострадали двое мужчин, 67 и 56 лет. У них минно-взрывные травмы и контузии. У первого пострадавшего - ранение туловища.

Врачи оказали мужчинам необходимую помощь и назначили амбулаторное лечение.

