Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона: двоє поранених

Сьогодні, 3 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни вдарив по Дніпровському району Херсона близько 17:00.

Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, 67 та 56 років. У них мінно-вибухові травми та контузії. У першого потерпілого — поранення тулуба.

Лікарі надали чоловікам необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вранці росіяни вбили чоловіка на Херсонщині, ще двоє загинули внаслідок ворожих атак минулої доби