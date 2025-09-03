127 0
Окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона: двоє поранених
Сьогодні, 3 вересня, російські війська обстріляли з артилерії Дніпровський район Херсона, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, росіяни вдарив по Дніпровському району Херсона близько 17:00.
Унаслідок атаки постраждали двоє чоловіків, 67 та 56 років. У них мінно-вибухові травми та контузії. У першого потерпілого — поранення тулуба.
Лікарі надали чоловікам необхідну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль