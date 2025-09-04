РУС
Четверо работников коммунального предприятия ранены в результате атаки россиян на Херсон

Обстрелы Херсонской области

Около 09:00 4 сентября российские военные обстреляли из артиллерии Днепровский район Херсона, в результате чего есть пострадавшие.

Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражеский удар попали четверо работников одного из городских коммунальных предприятий - трое женщин, 49, 53 и 46 лет, а также 49-летний мужчина.

Они получили легкие ранения: взрывные травмы и контузии. Пострадавшие будут лечиться амбулаторно.

обстрел (29340) Херсон (3054) Херсонская область (5176) Херсонский район (558)
