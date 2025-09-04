РУС
Сумы и район остались без света в результате удара РФ по критической инфраструктуре

В Сумах нет света. Россияне атаковали инфраструктуру

Российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру, в результате чего Сумы и часть района оказались без света.

Об этом сообщили в "Сумыоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

В 12:52 в Сумах прогремели взрывы.

"В результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр и часть Сумского района. Перерыв в распределении электроэнергии временный.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!" - отметили там.

обстрел (29340) Сумская область (3633) Сумы (1241) отключение света (430) Сумский район (389)
😮😢
показать весь комментарий
04.09.2025 14:20 Ответить
Коли ж ЗЕленський прийме рішення що за курку- гуску.В момент підготовки до опалювального сезону виродки б'ють по об'єктах інфраструктури Чому нам слабо?Це буде підривати економіку болота і витрати на війну.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:24 Ответить
Можливо це відбувається тому що кацапам , окрім того що вони виробляють у себе , без будь яких обмежень , допомагає КНДР , Іран і Китай ? А нам "партнери" дають лише крихти ...
показать весь комментарий
04.09.2025 14:41 Ответить
Ворог свідомо знищує нашу енергетику ,на жаль відповіді немає ,ворог відчуває безкарність , з таким Верховним головнокомандувачем годі чекати на адекватну відповідь.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:32 Ответить
Справа не у Верховному, в у "партнерах" з їх недолугими міжнародним законодавством, від яких ми критично залежні. Це Хублу "по барабану" по чому бити, а в нас "демократичні цінності".
показать весь комментарий
04.09.2025 16:40 Ответить
Енергооб'єкти цілком законні цілі, як і НПЗ.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:36 Ответить
Сумчани, не гайте часу. Нам підари восени і в зимку будуть першими вирубати світло. Тому готуємося, повери, акуми і все таке, щоб більш менш пройти той період.
показать весь комментарий
04.09.2025 14:48 Ответить
Зараз зелень , "Фламінго" у відповідь запустить. Ой ні, вони вже балістику замість "Фламінго" почали робити. Коли зроблять тоді і запустять (мабуть ніколи)
показать весь комментарий
04.09.2025 14:57 Ответить
Перед тим, як когось критикувати, спочатку подумайте, що ви особисто зробили для наближення перемоги.
показать весь комментарий
04.09.2025 16:42 Ответить
 
 