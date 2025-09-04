Сумы и район остались без света в результате удара РФ по критической инфраструктуре

Российские оккупанты атаковали критическую инфраструктуру, в результате чего Сумы и часть района оказались без света.

Об этом сообщили в "Сумыоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

В 12:52 в Сумах прогремели взрывы.

"В результате удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр и часть Сумского района. Перерыв в распределении электроэнергии временный.



Энергетики работают над восстановлением электроснабжения!" - отметили там.

Читайте: Четверо работников коммунального предприятия ранены в результате атаки россиян на Херсон