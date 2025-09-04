УКР
Росіяни атакували 41 населений пункт Сумщини за добу: поранено жінку. ФОТОрепортаж

Протягом доби, з ранку 03 вересня до ранку 04 вересня 2025 року, російські війська здійснили 133 обстріли по 41 населеному пункту у 14 територіальних громадах Сумської області.

Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.

У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА поранено жінку 1973 р.н.

Також зазначається, що у лікарні помер 35-річний чоловік із Полтавщини, який постраждав від ворожого обстрілу 26 серпня у Шосткинському районі.

Крім того, по медичну допомогу також звернувся чоловік 1941 р.н., який зазнав травми 1 вересня внаслідок влучання БпЛА у приватний будинок у Краснопільській громаді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Помер чоловік, поранений під час ворожого удару по Шосткинському району

Повідомляється, що для атак по області ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:

  • майже 30 ударів КАБів;
  • майже 20 скидання ВОГ з БпЛА.

Також ворог здійснив удари балістикою, БпЛА, FPV-дронами, РСЗВ по території Сумщини.

Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки;
  • у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
  • у Білопільській громаді пошкоджено автотранспорт та трактор;
  • у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, дорожню інфраструктуру.

Також читайте: 8 людей загинули 80 постраждали внаслідок російських ударів по Сумщині в серпні, - ОВА

За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 5 людей.

У Нацполіції показали наслідки російських атак.

Обстріли Сумщини
Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області
