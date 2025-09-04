Росіяни атакували 41 населений пункт Сумщини за добу: поранено жінку. ФОТОрепортаж
Протягом доби, з ранку 03 вересня до ранку 04 вересня 2025 року, російські війська здійснили 133 обстріли по 41 населеному пункту у 14 територіальних громадах Сумської області.
Про це повідомили в Сумській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському районах.
У Сумській громаді внаслідок удару БпЛА поранено жінку 1973 р.н.
Також зазначається, що у лікарні помер 35-річний чоловік із Полтавщини, який постраждав від ворожого обстрілу 26 серпня у Шосткинському районі.
Крім того, по медичну допомогу також звернувся чоловік 1941 р.н., який зазнав травми 1 вересня внаслідок влучання БпЛА у приватний будинок у Краснопільській громаді.
Повідомляється, що для атак по області ворог активно застосовував керовані авіаційні бомби, скидання ВОГ з БпЛА:
- майже 30 ударів КАБів;
- майже 20 скидання ВОГ з БпЛА.
Також ворог здійснив удари балістикою, БпЛА, FPV-дронами, РСЗВ по території Сумщини.
Пошкоджено та зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури:
- у Середино-Будській громаді пошкоджено багатоквартирний та приватний житлові будинки;
- у Зноб-Новгородській громаді пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури;
- у Білопільській громаді пошкоджено автотранспорт та трактор;
- у Сумській громаді пошкоджено приватний житловий будинок, дорожню інфраструктуру.
За добу місцевими органами влади спільно з підрозділами ДСНС, Національної поліції, громадськими організаціями з прикордонних громад евакуйовано 5 людей.
У Нацполіції показали наслідки російських атак.
