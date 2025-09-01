149 0
8 людей загинули 80 постраждали внаслідок російських ударів по Сумщині в серпні, - ОВА
У серпні внаслідок російських обстрілів на Сумщині 8 цивільних загинули, 80 – постраждалих.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
Протягом серпня зафіксовано майже 3000 атак:
- 870 керованих авіабомб,
- 241 удар БпЛА,
- 24 ракетні обстріли.
Пошкоджено понад 150 будинків.
"Під ударами були прикордонні громади, обласний центр. росіяни поцілили по СумДУ – цинічний злочин напередодні навчального року. Ворог атакував енергетику, але завдяки невпинній роботі фахівців світло відновлюється", - розповів Григоров.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль