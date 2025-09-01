УКР
8 людей загинули 80 постраждали внаслідок російських ударів по Сумщині в серпні, - ОВА

Удари по Сумщині вночі 25 серпня

У серпні внаслідок російських обстрілів на Сумщині 8 цивільних загинули, 80 – постраждалих. 

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

Протягом серпня зафіксовано майже 3000 атак:

  • 870 керованих авіабомб,
  • 241 удар БпЛА,
  • 24 ракетні обстріли.

Пошкоджено понад 150 будинків.

"Під ударами були прикордонні громади, обласний центр. росіяни поцілили по СумДУ – цинічний злочин напередодні навчального року. Ворог атакував енергетику, але завдяки невпинній роботі фахівців світло відновлюється", - розповів Григоров.

Читайте: Через атаку РФ по критичній інфраструктурі частина Сум залишилася без води та світла

