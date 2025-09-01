161 0
8 человек погибли, 80 пострадали вследствие российских ударов по Сумщине в августе, - ОВА
В августе вследствие российских обстрелов на Сумщине 8 гражданских погибли, 80 пострадавших.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
В течение августа зафиксировано почти 3000 атак:
- 870 управляемых авиабомб,
- 241 удар БпЛА,
- 24 ракетных обстрела.
Повреждено более 150 домов.
"Под ударами были приграничные громады, областной центр. Россияне ударили по СумГУ - циничное преступление накануне учебного года. Враг атаковал энергетику, но благодаря неустанной работе специалистов свет восстанавливается", - рассказал Григоров.
