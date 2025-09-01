РУС
8 человек погибли, 80 пострадали вследствие российских ударов по Сумщине в августе, - ОВА

Удары по Сумской области ночью 25 августа

В августе вследствие российских обстрелов на Сумщине 8 гражданских погибли, 80 пострадавших.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

В течение августа зафиксировано почти 3000 атак:

  • 870 управляемых авиабомб,
  • 241 удар БпЛА,
  • 24 ракетных обстрела.

Повреждено более 150 домов.

"Под ударами были приграничные громады, областной центр. Россияне ударили по СумГУ - циничное преступление накануне учебного года. Враг атаковал энергетику, но благодаря неустанной работе специалистов свет восстанавливается", - рассказал Григоров.

Читайте: Из-за атаки РФ по критической инфраструктуре часть Сум осталась без воды и света

Автор: 

обстрел (29296) Сумская область (3626) жертвы (2165) война в Украине (5914)
