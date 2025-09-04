Россияне атаковали 41 населенный пункт Сумщины за сутки: ранена женщина. ФОТОрепортаж

За сутки, с утра 03 сентября до утра 04 сентября 2025 года, российские войска произвели 133 обстрела по 41 населенному пункту в 14 территориальных громадах Сумской области.

Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

В Сумской общине в результате удара БпЛА ранена женщина 1973 г.р.

Также отмечается, что в больнице скончался 35-летний мужчина с Полтавщины, пострадавший от вражеских обстрелов 26 августа в Шосткинском районе.

Кроме того, за медицинской помощью также обратился мужчина 1941 г.р., который получил травму 1 сентября в результате попадания БпЛА в частный дом в Краснопольской громаде.

Сообщается, что для атак по области враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывая ВОГ с БпЛА:

почти 30 ударов КАБов;

почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА.

Также враг нанес удары баллистикой, БпЛА, FPV-дронами, РСЗО по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Середино-Будской громаде поврежден многоквартирный и частный жилые дома;

в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Белопольской громаде поврежден автотранспорт и трактор;

в Сумской громаде поврежден частный жилой дом, дорожная инфраструктура.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуированы 5 человек.

В Нацполиции показали последствия российских атак.

Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области

Фото: ГУ Нацполиции в Сумской области