Россияне атаковали 41 населенный пункт Сумщины за сутки: ранена женщина. ФОТОрепортаж
За сутки, с утра 03 сентября до утра 04 сентября 2025 года, российские войска произвели 133 обстрела по 41 населенному пункту в 14 территориальных громадах Сумской области.
Об этом сообщили в Сумской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
В Сумской общине в результате удара БпЛА ранена женщина 1973 г.р.
Также отмечается, что в больнице скончался 35-летний мужчина с Полтавщины, пострадавший от вражеских обстрелов 26 августа в Шосткинском районе.
Кроме того, за медицинской помощью также обратился мужчина 1941 г.р., который получил травму 1 сентября в результате попадания БпЛА в частный дом в Краснопольской громаде.
Сообщается, что для атак по области враг активно применял управляемые авиационные бомбы, сбрасывая ВОГ с БпЛА:
- почти 30 ударов КАБов;
- почти 20 сбрасываний ВОГ с БпЛА.
Также враг нанес удары баллистикой, БпЛА, FPV-дронами, РСЗО по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Середино-Будской громаде поврежден многоквартирный и частный жилые дома;
- в Зноб-Новгородской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Белопольской громаде поврежден автотранспорт и трактор;
- в Сумской громаде поврежден частный жилой дом, дорожная инфраструктура.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных громад эвакуированы 5 человек.
В Нацполиции показали последствия российских атак.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль