Умер мужчина, раненный во время вражеского удара по Шосткинскому району

К сожалению, в больнице скончался мужчина, который пострадал от вражеского обстрела во время выполнения строительных работ на Шосткинщине Сумской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 35-летний мужчина с Полтавщины получил тяжелые ранения 26 августа.

"Врачи неделю боролись за его жизнь, но вчера вечером его сердце остановилось", - уточнил глава области.

