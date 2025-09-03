РУС
Новости Обстрелы Сумщины
Умер мужчина, раненный во время вражеского удара по Шосткинскому району

К сожалению, в больнице скончался мужчина, который пострадал от вражеского обстрела во время выполнения строительных работ на Шосткинщине Сумской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Сумской ОГА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, 35-летний мужчина с Полтавщины получил тяжелые ранения 26 августа.

"Врачи неделю боролись за его жизнь, но вчера вечером его сердце остановилось", - уточнил глава области.

Также читайте: Враг атаковал два района Сумщины: пострадал мужчина, повреждены дома

обстрел (29323) смерть (9294) Сумская область (3632) Шостка (90) Шосткинский район (81)
