Помер чоловік, поранений під час ворожого удару по Шосткинському району
На жаль, у лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожого обстрілу під час виконання будівельних робіт на Шосткинщині Сумської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, 35-річний чоловік із Полтавщини отримав тяжкі поранення 26 серпня.
"Лікарі тиждень боролися за його життя, але вчора ввечері його серце зупинилося", - уточнив очільник області.
