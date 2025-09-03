Помер чоловік, поранений під час ворожого удару по Шосткинському району

На жаль, у лікарні помер чоловік, який постраждав від ворожого обстрілу під час виконання будівельних робіт на Шосткинщині Сумської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, 35-річний чоловік із Полтавщини отримав тяжкі поранення 26 серпня.

"Лікарі тиждень боролися за його життя, але вчора ввечері його серце зупинилося", - уточнив очільник області.

