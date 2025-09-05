Россияне за сутки обстреляли 49 населенных пунктов Сумщины: атакованы объекты критической и промышленной инфраструктуры, есть раненые. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки, 4 сентября Россия нанесла серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области, в результате чего есть раненые, разрушения, возник масштабный пожар.

Так, в ГСЧС рассказали, что враг неоднократно наносил повторные удары по участку, где спасатели тушили пожар.



Спасатели не пострадали, они находились в более безопасных местах. Все очаги горения ликвидированы.

Кроме того ночью 5 сентября российские БпЛА атаковали Сумскую общину. Загорелись нежилые здания. Сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня.







О ситуации с безопасностью в области по состоянию на утро 5 сентября рассказали также в Сумской ОВА.

Как отмечается, в результате российских обстрелов территории области есть раненые среди мирных жителей.

В Сумской громаде: в результате удара БПЛА по объекту гражданской инфраструктуры пострадали 2 мужчин 1963 г.р. и 1966.г.р.

1963 г.р. и 1966.г.р. В этой же громаде во время сбивания одного из дронов обломками ранен 56-летний мужчина .

. Также пострадала девушка 2005 г.р. в результате падения обломков БПЛА.

Кроме того, в лечебные учреждения области также обратились 65-летняя женщина и 58-летний мужчина, которые пострадали от вражеских атак накануне.

В течение суток российские войска совершили 122 обстрела по 49 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.

Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, удары из РСЗО, БПЛА, сброс ВОГ с БПЛА:

почти 20 ударов КАБов;

почти 20 ударов РСЗО;

почти 20 ударов БПЛА;

более 10 сбросов ВОГ с БПЛА.

Также враг совершил удары FPV-дронами по территории Сумщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, нежилые помещения;

в Середино-Будской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;

в Свесской громаде повреждены нежилые помещения, 5 единиц грузовой техники.

За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 7 человек.



За сутки воздушная тревога в области продолжалась 21 час 17 минут.