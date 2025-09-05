Россияне за сутки обстреляли 49 населенных пунктов Сумщины: атакованы объекты критической и промышленной инфраструктуры, есть раненые. ФОТОрепортаж
За минувшие сутки, 4 сентября Россия нанесла серию ударов по объектам критической и промышленной инфраструктуры в Сумской области, в результате чего есть раненые, разрушения, возник масштабный пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС Украины и данные Сумской ОВА.
Так, в ГСЧС рассказали, что враг неоднократно наносил повторные удары по участку, где спасатели тушили пожар.
Спасатели не пострадали, они находились в более безопасных местах. Все очаги горения ликвидированы.
Кроме того ночью 5 сентября российские БпЛА атаковали Сумскую общину. Загорелись нежилые здания. Сотрудники ГСЧС обследовали места попаданий и предотвратили дальнейшее распространение огня.
О ситуации с безопасностью в области по состоянию на утро 5 сентября рассказали также в Сумской ОВА.
Как отмечается, в результате российских обстрелов территории области есть раненые среди мирных жителей.
- В Сумской громаде: в результате удара БПЛА по объекту гражданской инфраструктуры пострадали 2 мужчин 1963 г.р. и 1966.г.р.
- В этой же громаде во время сбивания одного из дронов обломками ранен 56-летний мужчина.
- Также пострадала девушка 2005 г.р. в результате падения обломков БПЛА.
Кроме того, в лечебные учреждения области также обратились 65-летняя женщина и 58-летний мужчина, которые пострадали от вражеских атак накануне.
В течение суток российские войска совершили 122 обстрела по 49 населенным пунктам в 14 территориальных громадах области.
Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском районах.
Враг активно применял управляемые авиационные бомбы, удары из РСЗО, БПЛА, сброс ВОГ с БПЛА:
- почти 20 ударов КАБов;
- почти 20 ударов РСЗО;
- почти 20 ударов БПЛА;
- более 10 сбросов ВОГ с БПЛА.
Также враг совершил удары FPV-дронами по территории Сумщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Сумской громаде повреждены объекты гражданской инфраструктуры, нежилые помещения;
- в Середино-Будской громаде поврежден объект гражданской инфраструктуры;
- в Свесской громаде повреждены нежилые помещения, 5 единиц грузовой техники.
За сутки местными органами власти совместно с подразделениями ГСЧС, Национальной полиции, общественными организациями из приграничных общин эвакуировано 7 человек.
За сутки воздушная тревога в области продолжалась 21 час 17 минут.
