Два человека пострадали в результате российских обстрелов Сумщины, - ОВА
В результате российских ударов по Сумской области 4 сентября пострадали два человека.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
- В результате вечернего удара в Ковпаковском районе Сум пострадал 62-летний мужчина. Его госпитализировали, медики проводят обследование.
- Еще один дрон попал на территорию приюта с собаками на окраине города. К счастью, животные не пострадали.
- 56-летний мужчина, который был ранен днем, лечится амбулаторно.
