РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9374 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Сумщины
156 0

Два человека пострадали в результате российских обстрелов Сумщины, - ОВА

Последствия обстрелов Сумщины
Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області

В результате российских ударов по Сумской области 4 сентября пострадали два человека.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

  • В результате вечернего удара в Ковпаковском районе Сум пострадал 62-летний мужчина. Его госпитализировали, медики проводят обследование.
  • Еще один дрон попал на территорию приюта с собаками на окраине города. К счастью, животные не пострадали.
  • 56-летний мужчина, который был ранен днем, лечится амбулаторно.

Читайте: Сумы и район остались без света в результате удара РФ по критической инфраструктуре

Автор: 

обстрел (29340) Сумская область (3633) война в Украине (5965)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 