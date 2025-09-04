УКР
Дві людини постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини, - ОВА

Наслідки обстрілів Сумщини
Фото: ГУ Нацполіції в Сумській області

Внаслідок російських ударів по Сумській області 4 вересня постраждали дві людини.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

  • Внаслідок вечірнього удару в Ковпаківському районі Сум постраждав 62-річний чоловік. Його госпіталізували, медики проводять обстеження.
  • Ще один дрон поцілив на територію притулку з собаками на околиці міста. На щастя, тварини не постраждали.
  • 56-річний чоловік, який був поранений удень, лікується амбулаторно.

