Ворог атакував ударними БпЛА цивільну інфраструктуру в Сумах

В ніч на 11 вересня ворог атакував ударними БпЛА цивільну інфраструктуру у Зарічному районі Сум.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Основний удар прийшовся не на житловий сектор. Попередньо без постраждалих. На місці влучання – пожежа. Є руйнування та пошкодження. Наслідки атаки зʼясовуються", - написав він.

Читайте: Ворог ударив дроном по центру Сум: четверо поранених, пошкоджено будівлю ОВА (оновлено). ФОТО