Рашисти вдарили "шахедом" по підприємству в Чернігові: виникла пожежа
Російські окупаційні війська атакували підприємство у Чернігові, внаслідок чого виникла пожежа.
Про це повідомив глава МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
"Шахед влучив по одному з підприємств міста. На території виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, минулося без жертв.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль