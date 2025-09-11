УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11479 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Чернігівщини Атака БпЛА по Чернігову
566 0

Рашисти вдарили "шахедом" по підприємству в Чернігові: виникла пожежа

РФ атакувал Чернігів Шахедом. Що відомо про наслідки?

Російські окупаційні війська атакували підприємство у Чернігові, внаслідок чого виникла пожежа.

Про це повідомив глава МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

"Шахед влучив по одному з підприємств міста. На території виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, минулося без жертв.

Читайте: Росія обстріляла Чернігів: пошкоджено навчальний заклад. ФОТО

Автор: 

обстріл (30823) Чернігів (814) Чернігівська область (1027) Чернігівський район (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 