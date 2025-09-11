Росія обстріляла Чернігів: пошкоджено навчальний заклад. ФОТО

Російські війська минулої доби обстріляли Чернігів, унаслідок чого пошкоджено один із навчальних закладів міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, загалом зафіксовано 41 обстріл області та 112 вибухів.

Під атаками перебували 27 населених пунктів у чотирьох районах області. Більшість ударів здійснено з використанням FPV-дронів та скидів з безпілотників.

Падіння уламків зафіксовано у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Корюківському районах. У Ніжині пошкоджено житловий будинок. Також знову постраждала будівля міської ради в Семенівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 66 "шахедів" випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 62 цілі. ІНФОГРАФІКА