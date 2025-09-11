УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11920 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Чернігівщини
791 0

Росія обстріляла Чернігів: пошкоджено навчальний заклад. ФОТО

Російські війська минулої доби обстріляли Чернігів, унаслідок чого пошкоджено один із навчальних закладів міста.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Росія обстріляла Чернігів
Фото: В’ячеслав Чаус/ Чернігівська ОДА (ОВА)

За його словами, загалом зафіксовано 41 обстріл області та 112 вибухів.

Під атаками перебували 27 населених пунктів у чотирьох районах області. Більшість ударів здійснено з використанням FPV-дронів та скидів з безпілотників.

Падіння уламків зафіксовано у Чернігівському, Новгород-Сіверському, Ніжинському та Корюківському районах. У Ніжині пошкоджено житловий будинок. Також знову постраждала будівля міської ради в Семенівці.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 66 "шахедів" випустила РФ по Україні: ППО знешкодила 62 цілі. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

обстріл (30823) Чернігів (814) Чернігівська область (1027) Чернігівський район (64)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 