УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10608 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Чернігівщини
343 1

На Чернігівщині зросла кількість атак РФ з повітря, - ОВА

чернігівщина

В Чернігівській області зростає кількість атак дронами та інтенсивність артилерійських ударів.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, лише за 11 вересня на Чернігівщині зафіксували 37 обстрілів. У 21 населеному пункті пролунали 52 вибухи, під ударом опинилися чотири райони.

"Збільшилися кількість атак з повітря - найбільше "Шахедів" та FPV-дронів", - зазначив Чаус.

За його словами, у Чернігові 11 вересня через ймовірне влучання дрона "Герань" пошкоджені будівлі одного з підприємств. Також у Ніжинському та Корюківському районах внаслідок дронових атак у лісі сталася пожежа на площі понад 1 гектар, яку вдалося локалізувати.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили "шахедом" по підприємству в Чернігові: виникла пожежа

Автор: 

Чаус В’ячеслав (62) Чернігівська область (1030)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво - а що ж "гахнуло" в Чернігові, СЬОГОДНІ, близько 2 години ночі? Ніде ні "писку"... А грякнуло добряче...
показати весь коментар
12.09.2025 11:36 Відповісти
 
 