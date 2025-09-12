На Чернігівщині зросла кількість атак РФ з повітря, - ОВА
В Чернігівській області зростає кількість атак дронами та інтенсивність артилерійських ударів.
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, лише за 11 вересня на Чернігівщині зафіксували 37 обстрілів. У 21 населеному пункті пролунали 52 вибухи, під ударом опинилися чотири райони.
"Збільшилися кількість атак з повітря - найбільше "Шахедів" та FPV-дронів", - зазначив Чаус.
За його словами, у Чернігові 11 вересня через ймовірне влучання дрона "Герань" пошкоджені будівлі одного з підприємств. Також у Ніжинському та Корюківському районах внаслідок дронових атак у лісі сталася пожежа на площі понад 1 гектар, яку вдалося локалізувати.
