На Чернігівщині зросла кількість атак РФ з повітря, - ОВА

В Чернігівській області зростає кількість атак дронами та інтенсивність артилерійських ударів.

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, лише за 11 вересня на Чернігівщині зафіксували 37 обстрілів. У 21 населеному пункті пролунали 52 вибухи, під ударом опинилися чотири райони.

"Збільшилися кількість атак з повітря - найбільше "Шахедів" та FPV-дронів", - зазначив Чаус.

За його словами, у Чернігові 11 вересня через ймовірне влучання дрона "Герань" пошкоджені будівлі одного з підприємств. Також у Ніжинському та Корюківському районах внаслідок дронових атак у лісі сталася пожежа на площі понад 1 гектар, яку вдалося локалізувати.

