РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Чернігівщині: 5 цивільних поранено. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом минулої доби 36 разів обстріляли Чернігівську область. Під ударом - 23 населені пункти.

Про це розповів глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни били FPV-дронами та безпілотниками різних модифікацій.

"Вдень у Чернігові внаслідок атаки по одному з інфраструктурних об’єктів поранень зазнали п’ятеро цивільних. Всі отримали необхідну медичну допомогу, троє – шпиталізовані.



У Чернігівському районі внаслідок вибуху дрона пошкоджено локомотив, сталося займання рослинності.



У Ніжинському районі – влучання на території об’єкта інфраструктури та одного з місцевих підприємств, виникла пожежа покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Всі загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

Також читайте: Окупанти атакували Чернігів: п’ятеро поранених, зокрема одна людина - у важкому стані

Стан енергетики

Наразі в області діють графіки погодинних відключень.

"У разі сприятливих технічних умов енергетики збільшують проміжки між відключенням. Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах енергомережі для подальшої стабілізації ситуації", - додали в ОВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ





