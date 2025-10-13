УКР
РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Чернігівщині: 5 цивільних поранено. ФОТОрепортаж

Російські війська протягом минулої доби 36 разів обстріляли Чернігівську область. Під ударом - 23 населені пункти.

Про це розповів глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.

Росіяни били FPV-дронами та безпілотниками різних модифікацій.

"Вдень у Чернігові внаслідок атаки по одному з інфраструктурних об’єктів поранень зазнали п’ятеро цивільних. Всі отримали необхідну медичну допомогу, троє – шпиталізовані.

У Чернігівському районі внаслідок вибуху дрона пошкоджено локомотив, сталося займання рослинності.

У Ніжинському районі – влучання на території об’єкта інфраструктури та одного з місцевих підприємств, виникла пожежа покрівлі", - йдеться в повідомленні.

Всі загоряння оперативно ліквідували рятувальники.

Також читайте: Окупанти атакували Чернігів: п’ятеро поранених, зокрема одна людина - у важкому стані

Стан енергетики

Наразі в області діють графіки погодинних відключень.

"У разі сприятливих технічних умов енергетики збільшують проміжки між відключенням. Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах енергомережі для подальшої стабілізації ситуації", - додали в ОВА.

Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 13 жовтня
Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 13 жовтня
Наслідки ударів РФ по Чернігівщині 13 жовтня

Чернігів (840) Чернігівська область (1114) Ніжинський район (38) Чернігівський район (93)
