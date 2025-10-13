РФ вдарила по об’єктах інфраструктури на Чернігівщині: 5 цивільних поранено. ФОТОрепортаж
Російські війська протягом минулої доби 36 разів обстріляли Чернігівську область. Під ударом - 23 населені пункти.
Про це розповів глава ОВА В'ячеслав Чаус, інформує Цензор.НЕТ.
Росіяни били FPV-дронами та безпілотниками різних модифікацій.
"Вдень у Чернігові внаслідок атаки по одному з інфраструктурних об’єктів поранень зазнали п’ятеро цивільних. Всі отримали необхідну медичну допомогу, троє – шпиталізовані.
У Чернігівському районі внаслідок вибуху дрона пошкоджено локомотив, сталося займання рослинності.
У Ніжинському районі – влучання на території об’єкта інфраструктури та одного з місцевих підприємств, виникла пожежа покрівлі", - йдеться в повідомленні.
Всі загоряння оперативно ліквідували рятувальники.
Стан енергетики
Наразі в області діють графіки погодинних відключень.
"У разі сприятливих технічних умов енергетики збільшують проміжки між відключенням. Тривають відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах енергомережі для подальшої стабілізації ситуації", - додали в ОВА.
