РФ нанесла удар по объектам инфраструктуры на Черниговщине: 5 гражданских лиц ранены. ФОТОрепортаж

Российские войска в течение прошлых суток 36 раз обстреляли Черниговскую область. Под ударом - 23 населенных пункта.

Об этом рассказал глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.

Россияне били FPV-дронами и беспилотниками различных модификаций.

"Днем в Чернигове в результате атаки по одному из инфраструктурных объектов ранения получили пятеро гражданских. Все получили необходимую медицинскую помощь, трое - госпитализированы.



В Черниговском районе в результате взрыва дрона поврежден локомотив, произошло возгорание растительности.



В Нежинском районе - попадание на территории объекта инфраструктуры и одного из местных предприятий, возник пожар кровли", - говорится в сообщении.

Все возгорания оперативно ликвидировали спасатели.

Состояние энергетики

Сейчас в области действуют графики почасовых отключений.

"В случае благоприятных технических условий энергетики увеличивают промежутки между отключениями. Продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах энергосети для дальнейшей стабилизации ситуации", - добавили в ОВА.

