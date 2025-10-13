РФ нанесла удар по объектам инфраструктуры на Черниговщине: 5 гражданских лиц ранены. ФОТОрепортаж
Российские войска в течение прошлых суток 36 раз обстреляли Черниговскую область. Под ударом - 23 населенных пункта.
Об этом рассказал глава ОВА Вячеслав Чаус, информирует Цензор.НЕТ.
Россияне били FPV-дронами и беспилотниками различных модификаций.
"Днем в Чернигове в результате атаки по одному из инфраструктурных объектов ранения получили пятеро гражданских. Все получили необходимую медицинскую помощь, трое - госпитализированы.
В Черниговском районе в результате взрыва дрона поврежден локомотив, произошло возгорание растительности.
В Нежинском районе - попадание на территории объекта инфраструктуры и одного из местных предприятий, возник пожар кровли", - говорится в сообщении.
Все возгорания оперативно ликвидировали спасатели.
Состояние энергетики
Сейчас в области действуют графики почасовых отключений.
"В случае благоприятных технических условий энергетики увеличивают промежутки между отключениями. Продолжаются восстановительные работы на поврежденных объектах энергосети для дальнейшей стабилизации ситуации", - добавили в ОВА.
