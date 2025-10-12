Оккупанты атаковали Чернигов: пятеро раненых, в том числе один человек - в тяжелом состоянии

Сегодня, 12 октября, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова атакует город БпЛА. Зафиксировано 2 взрыва. В результате атаки пострадали 3 человека", - написал он.

Позже он отметил, что, по уточненной информации, в результате атаки пострадали 5 человек. Один человек в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

