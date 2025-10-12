Оккупанты атаковали Чернигов: пятеро раненых, в том числе один человек - в тяжелом состоянии
Сегодня, 12 октября, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками, в результате чего есть раненые.
Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.
"Враг снова атакует город БпЛА. Зафиксировано 2 взрыва. В результате атаки пострадали 3 человека", - написал он.
Позже он отметил, что, по уточненной информации, в результате атаки пострадали 5 человек. Один человек в тяжелом состоянии, он госпитализирован.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
віктор федорович #394174
показать весь комментарий12.10.2025 15:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль