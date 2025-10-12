РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6695 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА по Чернигову
304 1

Оккупанты атаковали Чернигов: пятеро раненых, в том числе один человек - в тяжелом состоянии

Оккупанты атаковали Чернигов

Сегодня, 12 октября, российские войска атаковали Чернигов ударными беспилотниками, в результате чего есть раненые.

Об этом сообщил начальник ГВА Дмитрий Брижинский, передает Цензор.НЕТ.

"Враг снова атакует город БпЛА. Зафиксировано 2 взрыва. В результате атаки пострадали 3 человека", - написал он.

Позже он отметил, что, по уточненной информации, в результате атаки пострадали 5 человек. Один человек в тяжелом состоянии, он госпитализирован.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по 29 населенным пунктам Черниговщины за сутки: атакованы энергообъект, спецавто и АЗС. ФОТО

Автор: 

обстрел (29973) Чернигов (935) Черниговская область (1331) Черниговский район (90)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.10.2025 15:45 Ответить
 
 