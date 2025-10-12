Россияне ударили по 29 населенным пунктам Черниговщины за сутки: атакованы энергообъект, спецавто и АЗС. ФОТО
В течение суток, с 8 утра 11 октября до 8 утра 12 октября, российские войска совершили 59 обстрелов Черниговской области. Подверглись обстрелам 29 населенных пунктов в 6 территориальных громадах.
Об этом сообщил председатель ОВА Вячеслав Чаус, передает Цензор.НЕТ.
Так, в приграничье абсолютное большинство атак - это FPV-дроны. Враг применил также беспилотники типа "герань", "ланцет" и "молния".
В Нежинском районе вражеский дрон атаковал энергообъект. В Городнянской громаде беспилотник попал в спецавто.
В Семеновке в результате попадания FPV-дрона возник пожар двухквартирного жилого дома. Взрывом повреждена кровля, легковое авто и окна в соседнем доме. Пожар оперативно ликвидирован подразделением ГСЧС.
В Новгороде-Северском российский дрон попал в автозаправку.
Также отмечается, что по Черниговщине продолжаются работы по ликвидации последствий вражеских обстрелов энергообъектов. Действует график почасовых отключений. Как и вчера, сегодня периоды отключений могут быть меньше.
Вони такі публікації використовують як підтвердження, й надалі планують свої терористичні акти проти мирного населення!
Згідно Закону України, поширювати таку інформацію у ЗМІ заборонено, за що є адміністративна, а у випадку поширення інформації про влучання в об'єкти критичної, стратегічної, військової інфраструктури - КРИМІНАЛЬНА відповідальність!
Шановні модератори ЦЕНЗОР,НЕТ, пам'ятайте про це!