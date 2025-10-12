Росіяни вдарили по 29 населених пунктах Чернігівщини за добу: атаковано енергооб’єкт, спецавто та АЗС. ФОТО
Упродовж доби, з 8 ранку 11 жовтня до 8 ранку 12 жовтня, російські війська вчинили 59 обстрілів Чернігівської області. Зазнали обстрілів 29 населених пунктів у 6 територіальних громадах.
Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.
Так, у прикордонні абсолютна більшість атак - це FPV-дрони. Ворог застосував також безпілотники типу "герань", "ланцет" та "молнія".
У Ніжинському районі ворожий дрон атакував енергообʼєкт. У Городнянській громаді безпілотник поцілив у спецавто.
У Семенівці внаслідок влучання FPV-дрону виникла пожежа двоквартирного житлового будинку. Вибухом пошкоджено покрівлю, легкове авто та вікна в сусідньому будинку. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділом ДСНС.
У Новгороді-Сіверському російський дрон влучив у автозаправку.
Також зазначається, що по Чернігівщині тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів енергооб’єктів. Діє графік погодинних відключень. Як і вчора, сьогодні періоди відключень можуть бути меншими.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вони такі публікації використовують як підтвердження, й надалі планують свої терористичні акти проти мирного населення!
Згідно Закону України, поширювати таку інформацію у ЗМІ заборонено, за що є адміністративна, а у випадку поширення інформації про влучання в об'єкти критичної, стратегічної, військової інфраструктури - КРИМІНАЛЬНА відповідальність!
Шановні модератори ЦЕНЗОР,НЕТ, пам'ятайте про це!