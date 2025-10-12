УКР
Росіяни вдарили по 29 населених пунктах Чернігівщини за добу: атаковано енергооб’єкт, спецавто та АЗС. ФОТО

Упродовж доби, з 8 ранку 11 жовтня до 8 ранку 12 жовтня, російські війська вчинили 59 обстрілів Чернігівської області. Зазнали обстрілів 29 населених пунктів у 6 територіальних громадах.

Про це повідомив голова ОВА В’ячеслав Чаус, передає Цензор.НЕТ.

Так, у прикордонні абсолютна більшість атак - це FPV-дрони. Ворог застосував також безпілотники типу "герань", "ланцет" та "молнія".

У Ніжинському районі ворожий дрон атакував енергообʼєкт. У Городнянській громаді безпілотник поцілив у спецавто.

У Семенівці внаслідок влучання FPV-дрону виникла пожежа двоквартирного житлового будинку. Вибухом пошкоджено покрівлю, легкове авто та вікна в сусідньому будинку. Пожежу оперативно ліквідовано підрозділом ДСНС.

Обстріли Чернігівщини

У Новгороді-Сіверському російський дрон влучив у автозаправку.

Обстріли Чернігівщини

Також зазначається, що по Чернігівщині тривають роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів енергооб’єктів. Діє графік погодинних відключень. Як і вчора, сьогодні періоди відключень можуть бути меншими.

обстріл (31318) Чернігівська область (1112) Ніжинський район (37) Новгород-Сіверський район (47) Новгород-Сіверський (6)
