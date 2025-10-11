УКР
Рашисти атакували дронами автомобілі енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені. ФОТО

Пізно ввечері 10 жовтня російські загарбники атакували ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго" в районі села Жадове Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні приблизно о 22:20 в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". На жаль, є загиблий та поранені. Поранені доставлені до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджені два транспортних засоби", - розповів посадовець.

атака
Фото: фб очільника Новгород-Сіверської РВА
атака
Фото: фб очільника Новгород-Сіверської РВА

Читайте також: Росія знову вдарила по енергетичному об’єкту на Чернігівщині

Автор: 

атака (618) дрони (5978) Чернігівська область (1108) Новгород-Сіверський район (46) Жадове (1)
