Рашисти атакували дронами автомобілі енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені. ФОТО

Пізно ввечері 10 жовтня російські загарбники атакували ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго" в районі села Жадове Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні приблизно о 22:20 в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". На жаль, є загиблий та поранені. Поранені доставлені до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджені два транспортних засоби", - розповів посадовець.

Фото: фб очільника Новгород-Сіверської РВА

