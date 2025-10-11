Рашисти атакували дронами автомобілі енергетиків на Чернігівщині: є загиблий та поранені. ФОТО
Пізно ввечері 10 жовтня російські загарбники атакували ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго" в районі села Жадове Семенівської громади на прикордонні Чернігівщини. Внаслідок атаки є загиблий та поранені.
Про це у соцмережі фейсбук повідомив очільник Новгород-Сіверської РВА Олександр Селіверстов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні приблизно о 22:20 в районі населеного пункту Жадове Семенівської громади були атаковані ударними дронами автомобілі АТ "Чернігівобленерго". На жаль, є загиблий та поранені. Поранені доставлені до медичного закладу, де їм надається вся необхідна медична допомога. Пошкоджені два транспортних засоби", - розповів посадовець.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль