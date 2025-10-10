Росія знову вдарила по енергетичному об’єкту на Чернігівщині
У ніч на 10 жовтня російські війська знову атакували енергетичний об’єкт у Ніжинському районі Чернігівської області.
Про це повідомило АТ "Чернігівобленерго", передає Цензор.НЕТ.
"Вкотре під прицілом Ніжинщина. Вночі рашисти поцілили в енергетичний об'єкт", - зазначили в компанії.
Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.
