Россия снова ударила по энергетическому объекту в Черниговской области

В ночь на 10 октября российские войска снова атаковали энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области.

Об этом сообщило АО "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.

"В который раз под прицелом Нежинщина. Ночью рашисты попали в энергетический объект", - отметили в компании.

Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

Нежин (91) обстрел (29929) энергетика (2655) Черниговская область (1327) Нежинский район (35)
