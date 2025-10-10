Россия снова ударила по энергетическому объекту в Черниговской области
В ночь на 10 октября российские войска снова атаковали энергетический объект в Нежинском районе Черниговской области.
Об этом сообщило АО "Черниговоблэнерго", передает Цензор.НЕТ.
"В который раз под прицелом Нежинщина. Ночью рашисты попали в энергетический объект", - отметили в компании.
Сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.
