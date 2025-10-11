РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7923 посетителя онлайн
Новости Фото Обстрелы Черниговщины
1 198 1

Рашисты атаковали дронами автомобили энергетиков в Черниговской области: есть погибший и раненые. ФОТО

Поздно вечером 10 октября российские захватчики атаковали ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго" в районе села Жадово Семеновской громады на пограничье Черниговщины. В результате атаки есть погибший и раненые.

Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня примерно в 22:20 в районе населенного пункта Жадово Семеновской громады были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". К сожалению, есть погибший и раненые. Раненые доставлены в медицинское заведение, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Повреждены два транспортных средства", - рассказал чиновник.

атака
Фото: фб главы Новгород-Северской РГА
атака
Фото: фб главы Новгород-Северской РГА

Читайте также: Россия снова ударила по энергетическому объекту на Черниговщине

Автор: 

атака (604) дроны (5042) Черниговская область (1330) Новгород-Северский район (46) Жадово (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то варіть сітки на машини енергетиків
потім на приватний транспорт
вам же нема коли земразь прибрати, та мокву на коліна поставити терактами..
терпіть, терпіли
показать весь комментарий
11.10.2025 05:13 Ответить
 
 