Рашисты атаковали дронами автомобили энергетиков в Черниговской области: есть погибший и раненые. ФОТО

Поздно вечером 10 октября российские захватчики атаковали ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго" в районе села Жадово Семеновской громады на пограничье Черниговщины. В результате атаки есть погибший и раненые.

"Сегодня примерно в 22:20 в районе населенного пункта Жадово Семеновской громады были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". К сожалению, есть погибший и раненые. Раненые доставлены в медицинское заведение, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Повреждены два транспортных средства", - рассказал чиновник.

Фото: фб главы Новгород-Северской РГА

