1 198 1
Рашисты атаковали дронами автомобили энергетиков в Черниговской области: есть погибший и раненые. ФОТО
Поздно вечером 10 октября российские захватчики атаковали ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго" в районе села Жадово Семеновской громады на пограничье Черниговщины. В результате атаки есть погибший и раненые.
Об этом в соцсети фейсбук сообщил глава Новгород-Северской РВА Александр Селиверстов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня примерно в 22:20 в районе населенного пункта Жадово Семеновской громады были атакованы ударными дронами автомобили АО "Черниговоблэнерго". К сожалению, есть погибший и раненые. Раненые доставлены в медицинское заведение, где им предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Повреждены два транспортных средства", - рассказал чиновник.
потім на приватний транспорт
вам же нема коли земразь прибрати, та мокву на коліна поставити терактами..
терпіть, терпіли