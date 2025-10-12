УКР
Окупанти атакували Чернігів: п’ятеро поранених, зокрема одна людина - у важкому стані

Окупанти атакували Чернігів

Сьогодні, 12 жовтня, російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками, унаслідок чого є поранені.

Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог знову атакує місто БПЛа. Зафіксовано 2 вибухи. У результаті атаки постраждали 3 людини", - написав він.

Пізніше він зазначив, що, за уточненою інформацією, унаслідок атаки постраждало 5 людей. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано.

обстріл (31318) Чернігів (839) Чернігівська область (1112) Чернігівський район (92)
