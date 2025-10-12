Окупанти атакували Чернігів: п’ятеро поранених, зокрема одна людина - у важкому стані
Сьогодні, 12 жовтня, російські війська атакували Чернігів ударними безпілотниками, унаслідок чого є поранені.
Про це повідомив начальник МВА Дмитро Брижинський, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог знову атакує місто БПЛа. Зафіксовано 2 вибухи. У результаті атаки постраждали 3 людини", - написав він.
Пізніше він зазначив, що, за уточненою інформацією, унаслідок атаки постраждало 5 людей. Одна людина в тяжкому стані, її госпіталізовано.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
віктор федорович #394174
показати весь коментар12.10.2025 15:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар12.10.2025 16:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Mascha Kusik
показати весь коментар12.10.2025 16:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар12.10.2025 16:26 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль