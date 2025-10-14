РУС
Последствия вражеских ударов по Харькову: зафиксировано попадание по территории больницы. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью 14 октября российские захватчики нанесли удары управляемыми авиабомбами по Харькову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГСЧС Украины.

"Одно из попаданий зафиксировано по территории больницы в Салтовском районе города. Частично разрушено одноэтажное здание гаража, повреждены трехэтажное здание медучреждения, здание предприятия и легковые автомобили. Произошло 2 очага возгорания", - говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что все пациенты, которые были в больнице на момент удара вражескими КАБами, переведены в другое лечебное учреждение. Сейчас их обследуют медики.

